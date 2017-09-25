أحمد السلامي

أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل راشد البوص ارتياحه من المستوى الفني الذي قدمه لاعبوه أمام برقان رغم التعادل بهدف لكلا الفريقين قائلا: قدم لاعبونا مباراة جيدة من الناحية الفنية وارتقت إلى مستوى التطلعات وقاموا بأداء كل ما هو مطلوب منهم ولكن في النهاية خرجنا بالتعادل رغم أن برقان لعب بأسلوب فيه بعض الخشونة غير المبررة، ولذلك فضلنا المحافظة على لاعبينا وإبعادهم عن الإصابات، حيث إن الفريق في بداية مشواره وأي إصابة في الوقت الراهن ستؤثر بشكل سلبي على خططنا للمباريات المقبلة.

وقال: الفريق بصفة عامة يتم ترتيب أوراقه وضبطها بصورة متكاملة، حيث وضعنا نظاما صارما للتعامل مع اللاعبين، إذ يتم تقدير اللاعب المجتهد ومحاسبة اللاعب المقصر، ولذلك فرضنا عقوبة انضباطية على لاعبينا شبيب الخالدي، علي عتيق وأحمد اللحدان ودفعنا بهم للجلوس على المدرج بهدف التأكيد على أن الالتزام هو أساس اللاعب الناجح الذي يتطلع لأن يكون نجما من نجوم المستقبل.

وأضاف: منذ بداية تسلمي المهمة طالبت الإدارة بمنحي الفرصة كاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق الأول ووضع نظام متكامل لتصحيح وضع الفريق وبنائه ليكون قادرا على المنافسة وتحقيق إنجاز يرتقي إلى مستوى التطلعات، وعدم التركيز بشكل كلي على النتائج بل الالتفات إلى المستويات الفنية التي يقدمها اللاعبون وهو الأمر الذي حظي بقبول الإدارة التي تتعاون معي وتدعمني بشكل كبير لتحقيق هذه الأهداف والتي بدأنا فعليا في جني ثمارها.

وختم البوص حديثه قائلا: طوينا صفحة لقاء برقان وأصبح من الماضي وسيكون لقاؤنا المقبل أمام الفحيحيل مختلفا تماما وهذا ما نعمل من أجله، إذ ستكون مباراة من نوع خاص وذات طابع مختلف عن كا المباريات، نظرا لخصوصية المباراة لدى الفريقين، مشيرا إلى أنه سيعمل على إعداد وتجهيز اللاعبين ووضع الخطة المناسبة بناء على القراءة الموضوعية لمستوى الفحيحيل خلال مبارياته السابقة والتي سيعمل من خلالها على وضع الخطة المناسبة.