يعقوب العوضي

أنهى فريق اليد الأول بنادي السالمية معسكره التدريبي في القاهرة أمس، وخاض الفريق عدة مباريات ودية مع فرق نادي مدينة نصر المصري، نادي الزمالك، نادي هوليليدو ونادي الزهور، على ان تعود البعثة من معسكرها اليوم بعد ان قام الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا بتنفيذ خطة الاعداد كما تم التخطيط له قبل المغادرة الى مصر. وتشير التقارير الطبية الى ان مبارك دحل اصابته تحتاج للعلاج الطبيعي التأهيلي لفترة بسيطة على ان يعود للملاعب فوز الانتهاء من تدريبات التقوية العضلية وأكد مدير اللعبة عبدالله الذياب أن السالمية يسعى للمنافسة على البطولات المختلفة وخاصة لقب الدوري الممتاز مشيرا الى ان المعسكر التدريبي سار على ما يرام وأتى بثماره جراء التزام الجهازين الإداري والفني واللاعبين في التوجيهات وخطة الإعداد. وتابع انتهجنا التدرج في خوض المباريات التجريبية، حيث بدأنا مع فرق دوري الدرجة الثانية ثم دوري الدرجة الأولى تصاعديا وذلك بغرض رفع نسق اللعب والتدريبات شيئا فشيئا للوصول الى افضل حالات الاستعداد.