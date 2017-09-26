مبارك الخالدي

أجريت صباح امس مراسم قرعة خليجي 23 وذلك في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم بمقره في الدوحة، وفي حال رفع الإيقاف عن الأزرق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سيتواجد منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات السعودية وعمان والإمارات، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات قطر والبحرين واليمن والعراق.

واللافت أن علم الكويت غاب عن مراسم القرعة التي تزينت بأعلام الدول المشاركة.

وكان اجتماع اتحاد الكرة الخليجي الذي عقد مساء أول من امس قد شهد اقتراحا بتأجيل إقامة البطولة إلا انه لم يحظ بالقبول بعد أن تم تأجيل خليجي ٢٣ لأكثر من مرة، ومن المتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن تطورات جديدة ربما تؤدي إلى إعلان بعض الدول عن الامتناع عن المشاركة في ظل عدم الاستقرار في الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

الجدير بالذكر، ان النسخة الـ ٢٣ من البطولة كان مقررا لها أن تقام في الكويت بحسب الجدول الدوري الخاص بالتنظيم إلا أن الحظر الرياضي الدولي المفروض حرم الكويت من حقها في استضافة النسخة الحالية.

الرميحي: القرعة تعاد في حال «الدور الواحد»

وقال الأمين العام للاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي في مؤتمر صحافي عقب مراسم إجراء القرعة انه في حال عدم مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين فإن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد.

وأوضح «في حالة عدم مشاركة البحرين والإمارات والسعودية سوف يتم العودة للنظام الأساسي للمسابقات بإقامة البطولة من دور واحد في حالة عدم وصول العدد إلى ثمانية منتخبات ويتم إجراء القرعة لاحقا والقرار يعود للمكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الخليجي».

وأشار إلى ان بطولة خليجي 23 ستقام في موعدها المحدد بمشاركة سبعة منتخبات في انتظار رفع الايقاف عن الكويت ليكتمل العدد إلى ثمانية منتخبات.

وسبق حفل القرعة الإعلان عن شعار اتحاد كأس الخليج العربي وتقديم فيلم قصير يوثق تاريخ البطولة منذ نسختها الأولى لاسيما انها تحظى بمكانة كبيرة لدى الدول الخليجية.