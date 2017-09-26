يعقوب العوضي

أصدر اتحاد كرة اليد جدول مسابقات الدوري العام لجميع المراحل السنية اذ يفتتح السالمية والتضامن دوري الدمج لمرحلة العمومي الاثنين 9 أكتوبر المقبل فيما تبدأ مسابقات الدوري للمراحل السنية في 7 أكتوبر بلقاء الساحل مع اليرموك يوم السبت للمرحلة السنية تحت 13سنة ويلعب النصر مع التضامن في منافسات المرحلة السنية تحت 15 سنة للناشئين يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، بينما يبدأ دوري الناشئين تحت 17 سنة يوم الأحد 8 أكتوبر بلقاء الشباب مع السالمية وتنطلق منافسات دوري الشباب تحت 19 سنة يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل بلقاء الشباب مع السالمية.