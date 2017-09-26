يعقوب العوضي

خسر فريق اليد الأول بنادي النصر مباراته الأولى في معسكره التدريبي في مصر بنتيجة 29 -24 أمام فريق نادي 6 أكتوبر والذي دار بينهما قبل يومين في إطار استعدادات العنابي لمنافسات الدوري العام المقرر انطلاقها 9 أكتوبر المقبل على صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية.

كما خسر العنابي مباراته الثانية مع فريق نادي النصر المصري وبنتيجة 28 ـ 22 ويعود وفد العنابي السبت المقبل إلى البلاد بعد إنهاء المعسكر التدريبي.

وفي الإطار نفسه، أكد مساعد مدير اللعبة رياض الحربي أن المعسكر ناجح وأتى بثماره اذ استفاد اللاعبون والجهازان الإداري والفني من المشاركة في مباريات ودية مع لاعبين من مستوى آخر.

وأضاف نتطلع لاستعادة مكانة العنابي كأحد الفرق المنافسة في الدوري العام والوصول الى الدوري الممتاز ولن يكون ذلك بالهين حيث إننا نعمل على قدم وساق لتحقيق الأهداف المرسومة وبوجود سوق انتقالات قوي ستكون الفرق المشاركة متساوية فنية.

وأثنى رياض على مجلس إدارة النصر وعلى الهيئة العامة للرياضة لتوفيرها الدعم الشامل لجميع الألعاب ولتسهيلها المعسكر التدريبي لفريق اليد.