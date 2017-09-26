قررت لجنة الصالات والشاطئية في اتحاد الكرة تمديد فترة تسجيل لاعبي الصالات المغلقة لكرة القدم لجميع الفئات (السن العام، الشباب، الناشئين)، للموسم الرياضي 2017-2018 إلى التاسعة من مساء يوم 15 أكتوبر المقبل.

كما قررت اللجنة إجراء قرعة مسابقات الصالات لجميع الفئات في الـ 6:30 من مساء اليوم بمقر الاتحاد في منطقة العديلية.

وحددت اللجنة مواعيد بطولات السوبر، حيث يقام كأس السوبر للسن العام يوم الأحد 15 أكتوبر، وكأس السوبر للشباب يوم الأربعاء 18 منه، وكأس السوبر للناشئين يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه.

تحديد نظام المسابقات

وحددت لجنة الصالات والشاطئية مسابقات كرة القدم للصالات لجميع الفئات (السن العام، الشباب، الناشئين) للموسم الرياضي 2017-2018 وفقا للآتي:

(مسابقات السن العام) الدوري لعام: بنظام الدوري من ثلاثة أقسام، كأس الاتحاد: بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، (مسابقات الشباب مواليد 1998 و1999).

دوري الشباب: بنظام الدوري من ثلاثة أقسام، كأس الشباب للصالات: بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، (مسابقات الناشئين مواليد 2000 وما فوق)، دوري الناشئين: بنظام الدوري من قسمين، كأس الناشئين بنـظـام خــروج المغـلـوب من مباراة واحدة.