يعقوب العوضي

فاز فريق الطائرة الأول في النادي العربي على فريق نادي القاهرة بنتيجة 3 أشواط لشوط في اللقاء الذي دار بينهما قبل يومين على صالة نادي الجيش وذلك في اطار استعدادات الأخضر لمنافسات الموسم المقبل والتي يبدأها في البطولة التنشيطية أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته حقق العربي فوزه الثاني في المعسكر على فريق نادي الشرطة المصري وبنتيجة 3 أشواط لشوط.

من المقرر ان يواجه العربي فريق نادي بيتروجيت في ثالثة تجاربه ويبحث الاخضر عن مباراة رابعة أخيرة يختتم فيها المعسكر التدريبي.

في غضون ذلك تعافى لاعب الفريق عبدالله أسد من اصابته (خلع في الكتف) بعد خضوعه للعلاج التأهيلي الطبيعي ومتابعة الجهاز الطبي للفريق واشرافهم على مراحل العلاج.

وفي السياق نفسه أكد مدير الفريق أنور أسد أن المعسكر يسير حسب الخطة وان اثبات الذات وتقديم الافضل والالتزام بالتدريبات سمات اللاعبين في التدريبات اليومية

واضاف يقوم الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني سعد يعقوب بوضع اللمسات والخطط اللازمة للنهوض بالمستوى العام للفريق ونتطلع لبداية موسم قوية.

وتابع لقد تخلف بعض اللاعبين عن المعسكر لظروف الاصابة مثل مبارك عبدالهادي والذي يخضع للعلاج الطبيعي حاليا وزميله عبدالوهاب الجيران ناهيك عن عادل المزيعل والذي لم يلتحق في المعسكر بسبب ظروف خاصة خارجة عن الارادة.