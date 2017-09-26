تواصل اللجنة المشتركة من الهيئة العامة للرياضة ولجنة إزالة التعديات بمجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة، جولاتها لحصر المخالفات والتعديات في الهيئات الرياضية الاتحادات والاندية واللجنة الاولمبية واسطبلات فروسيات المحافظات وحظائر الهجن واتخاذ اللازم بشأنها.

وصرح نائب رئيس اللجنة الشمالية فوزان جلال الجندل بان اللجنة قامت بجولة تفتيش شملت نادى فروسية الجهراء ونادى فروسية الأحمدي وتم رصد وازالة عدد كبير من المخالفات والتعديات في الناديين بينها قسائم ومبان تم استغلالها لغير الغرض المخصص من أجله وازالة عدد كبير من الاعلانات والتعديات على املاك الدولة، بالإضافة الى ازالة عدد من البقالات والسيارات المتنقلة.