باب الترشح يغلق الساعة 9 من مساء اليوم

عبدالعزيز جاسم ـ أحمد السلامي

لا تزال بورصة المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم مستمرة، إذ سيتم إغلاق باب الترشح مع نهاية الدوام الرسمي للاتحاد في تمام الساعة 9 من مساء اليوم للمشاركة في الانتخابات المزمع عقدها في 31 أكتوبر المقبل، وهي في سياق عمل المبادرة التي دعا إليها مجلس إدارة نادي السالمية لحل مشكلة الإيقاف الرياضي حيث تم تطبيق عدد من الخطوات في مقدمتها تعديل النظام الأساسي وتمكين الجمعية العمومية من طرح الثقة في مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة الشيخ د.طلال الفهد وتعيين لجنة انتقالية لإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة إبراهيم شهاب من قبل الجمعية العمومية، وهي اللجنة ذاتها التي قامت باعتماد الدعوة لعقد الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل بغرض انتخاب مجلس إدارة جديد مكون من 14 عضوا ولمدة 4 سنوات.

ويحق لكل ناد ترشيح عضوين كحد أدنى لكي تختار الجمعية العمومية عضوا واحدا من ناد، كما يحق لأعضاء الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية الترشح عن طريق اللجنة الأولمبية الكويتية في حال رفض طلبه ترشيحه من قبل ناديه، ويصبح مرشحا مستقلا. وتداولت في الأوساط الرياضية أسماء بعض المرشحين الذين ابدوا رغبتهم في الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وهم كلا من د.حسين الخضري (السالمية) وحمود الفضلي (الشباب) وفهد المطيري (خيطان) وعبدالحميد الكندري (الصليبخات) وصبيح أبل (العربي) وحسن سيف (القادسية) وبدر الديحاني (النصر) يرغبون في الترشح للمشاركة في الانتخابات.

فيما لم تعلن باقي الأندية المتبقية مرشحيها لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومن المتوقع أن تقوم الأندية بترشيح من يمثلها في عضوية الاتحاد قبل نهاية الدوام الرسمي اليوم، فيما من يتوقع أن يقوم بعض المرشحين المستقلين من أعضاء الجمعيات العمومية في الأندية للجوء إلى اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للرياضة لترشيح أنفسهم في حال رفضت أنديتهم منحهم كتاب ترشيح.

والأسماء التي أعلنت رغبتها في الترشح لعضوية مجلس الإدارة لم يعلن أي منها رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه إذ لاتزال بورصة الترشيحات قائمة رغم عدم تطرق أي ناد لشغل المقعدين.

فيما لايزال التأكيد على وجود رغبة جادة من قبل الشيخ أحمد اليوسف الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم لإعلان نفسه مرشحا عن نادي السالمية والحال ذاته مع الرئيس السابق لنادي القادسية ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة فواز الحساوي الذي يتطلع هو الآخر إلى الدخول في سباق المنافسة على رئاسة الاتحاد، إلا أن أيا منهما لم يعلن بصورة رسمية مشاركة في الانتخابات.

من جهته، أكد مصدر مطلع أن في حال إعلان الشيخ أحمد اليوسف المتواجد حاليا في لندن رغبته في الترشح لرئاسة اتحاد الكرة فإن المرشح الآخر لنادي السالمية د.حسين الخضري سيقوم بسحب كتاب ترشيحه.

ولفت المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي النصر لم يحسم أمره بصورة نهائية حول مرشحه في الانتخابات حيث ان الاسمين المطروحين لنائب الرئيس السابق هايف الديحاني وشقيقه بدر الديحاني رغم ترجيح كفة الأخير الذي من المتوقع أن يترشح لمنصب نائب الرئيس.

وكشف المصدر أن اتحاد كرة القدم قام بتوجيه دعوة رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحضور الانتخابات في 31 أكتوبر وذلك في إطار المجهود المبذول في سبيل رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.

شروط الترشح

حدد النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم الشروط الواجب توافرها في كل مرشح، وهي:

٭ أن يكون كويتي الجنسية.

٭ أن يكون منتسبا للنادي العضو الذي قام بترشيحه.

٭ ألا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد على 70 عاما وقت الترشيح.

٭ أن يكون له اهتمام كبير بلعبة كرة القدم.

٭ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

منصب الرئيس

وحسب اللوائح والنظم المعمول بها في النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، فقد حددت المادة 38 من النظام الأساسي الشروط الواجب توافرها في المرشحين لمنصب الرئيس، حيث نصت على الآتي:

٭ يتم انتخاب الرئيس من قبل الجمعية العمومية لمدة 4 أعوام، تبدأ بمجرد انتهاء الجمعية العمومية التي انتخبته، وتجوز إعادة انتخابه.

٭ يتم انتخاب الرئيس في حال حصوله على ثلثي الأصوات المسجلة والصحيحة في الاقتراع الأول، في حين تكون الأغلبية المطلقة 50% + 1 للأصوات المسجلة والصحيحة كافية لفوزه في الاقتراع الثاني، أو أي اقتراع آخر، وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين يتم استبعاد الذي يحصل منهما على العدد الأقل من الأصوات من الاقتراع التالي، حتى يبقى مرشحان فقط.

٭ يحق لأعضاء الاتحاد فقط تقديم المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعلى الأعضاء إخطار السكرتارية العامة كتابيا بأسماء المرشحين قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.