أعرب رئيس الاتحاد الباكستاني للكتاب الرياضيين والأمين العام السابق للاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية، أمجد عزيز مالك، عن دعمه المطلق لسطام السهلي، وذلك في الانتخابات القادمة التي تجري في إسلام أباد عاصمة باكستان.

وقال: ان ستة دول على الاقل قد وافقت على اقتراحه لانتخابه كرئيس لهم. الجدير بالذكر أن السهلي صحافي رياضي مخضرم، ومرشح لرئاسة هذا الجهاز المتفرد للصحافيين الرياضيين في القارة.

وقال مالك، وهو أيضا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، في بيان صحافي في مدينته بيشاور، إن العديد من الشخصيات البارزة من الكويت قد ترأست من وقت لآخر هذه المنظمة التي تمثل ما يقرب من 9000 صحافي رياضي، وهو على يقين من أن السهلي سيحصل هذه المرة على هذا المكان المرموق في بلده.

وأضاف أنه بالإضافة إلى باكستان فإن أصدقاءنا من أفغانستان وبنغلاديش والهند وسيريلانكا ونيبال قد وضعوا أيضا كل وزنهم لصالح السهلي بسبب نهجه الحكيم والموجه.

وتتمتع كل من باكستان والكويت بعلاقات أخوية وودية مثالية، ومراعاة لعلاقات المودة المتعمقة الجذور، فقد اعتبر ذلك سببا مناسبا للتصويت في صالح السهلي.

وبما أن جميع دول جنوب آسيا تقريبا قد أكدت بالفعل دعم السهلي، قال مالك: يبدو من المؤمل جدا أنه سيكون من دون منافسة أو معارضة في الوصول لهذا المنصب المرغوب في هذه المنظمة المهيبة للصحافيين الرياضيين.

كما أعرب عن أمله في أن يكون السهلي الصحافي الرياضي المخضرم وصاحب المعرفة قادرا على استغلال جميع امكاناته لنشر الصحافة الرياضية لما فيه خير ومصلحة الصحافيين الرياضيين في جميع أنحاء قارة آسيا.