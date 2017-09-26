قامت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) الرائدة في الحلول اللوجستية المتكاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، برعاية نشاطات ملتقى سائقي الدراجات في الكويت (BIKE) للموسم 2017ـ2018 حيث تم توزيع اللباس الخاص بالشركة على الدراجين إعلانا لبدء الموسم الجديد حيث انطلق ما يقارب الـ 100 دراج في جولتهم الأولى من أمام مقر شركة KGL في الشويخ، ويضم ملتقى سائقي الدراجات في الكويت (BIKE) أكثر من 300 دراج من جنسيات مختلفة بالإضافة على عدد من موظفي الشركة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة رابطة الكويت والخليج القابضة علي الداوود ان رعاية شركة KGL للنشاط الرياضي لملتقى سائقي الدراجات في الكويت BIKE على مدى عام كامل تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية الطموح للشركة والذي يشمل جميع الأنشطة الرياضية والصحية والتعليمية والبيئية وكل ما يحفز المجتمع على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحة الفرد كونه أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد حيث شاركت KGL في رعاية وتنظيم العديد من الفاعليات الرياضية منها رعاية مارثون سبارك 2017 الذي يعد من أهم الأحداث الرياضية في الكويت وتنظيم العديد من النشاطات الرياضية لموظفيها على مر السنين ككرة الطائرة، كرة السلة وكرة القدم بالإضافة إلى تشكيل فريق خاص للشركة في لعبة الـ Cricket.

وأعرب رئيس ملتقى سائقي الدراجات في الكويت BIKE ريتشل كادافوس عن شكره وتقديره لشركة KGL على رعايتها لنشاطات المنطقة لعام 2017- 2018.

وذكر أن الملتقى يقوم بتنظيم جولات أسبوعية عن وفق خطوط سير معينة وجدول زمني محدد يغطي مختلف مناطق الكويت على مدى الموسم كما يضم الملتقى أكثر من 10 دراجين يشاركون في سباقات التحمل داخل الكويت وفي دول الخليج.