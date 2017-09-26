اعلنت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم تشكيل هيئة تحكيم مستقلة تختص بالنظر في المنازعات الداخلية بين الاتحاد وأعضائه والأندية الرياضية وجمعياتها العمومية.

وقال بيان للاتحاد ان هيئة التحكيم التي شكلت وفقا للمادة 1/58 من النظام الأساسي للاتحاد ستكون برئاسة المحامي مشاري الصواغ وعضوية كل من المحاميين فهد القطامي وناصر الجيماز.

وذكر البيان ان هيئة التحكيم ستختص ايضا بالنظر في المنازعات بين الاتحاد واللاعبين والاداريين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين اضافة الى اتخاذ القرارات في المنازعات الناشئة عن إجراءات الترشيح والانتخابات مبينا ان قرارات الهيئة تعتبر نافذة بعد إصدارها مباشرة.