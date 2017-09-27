قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة تشكيل هيئة تحكيم مستقلة (محكمة للتحكيم) للاتحاد الكويتي لكرة القدم وفقا للمادة 1/58 من النظام الأساسي للاتحاد.
وجاء تشكيل اللجنة: المحامي مشاري الصواغ (رئيسا)، المحامي فهد القطامي (عضوا)، المحامي ناصر الجيماز (عضوا).
وتختص اللجنة بالنظر واتخاذ القرارات في كل المنازعات الداخلية بين اتحاد الكرة وأعضائه والأندية الرياضية وجمعياتها العمومية واللاعبين والإداريين ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين، كما تختص بالنظر في كل المنازعات الناشئة عن إجراءات الترشيح والانتخابات وتعتبر قراراتها نافذة بعد إصدارها مباشرة.