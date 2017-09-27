«لقد كانت مجنونة لكن هذا لا يعني أني كنت سأتردد في إقامة علاقة معها»

الرئيس دونالد ترامب يكشف في لقاء تلفزيوني مع مضيفه هاوارد شتيرن عام 2000، اي بعد 3 سنوات من موت الأميرة البريطانية ديانا وتم بثه من جديد، أنه ما كان سيتردد في إقامة علاقة معها لو سنحت له الفرصة بذلك.