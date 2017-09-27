ناصر العنزي

قرر رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي عدم خوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة على مقعد الرئاسة، بعدما تقدم أول من أمس لناديه القادسية لاستخراج طلب ترشيح ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة نادي القادسية، وتردد أن الحساوي تقدم إلى مخفر المنطقة لإثبات حالة.

وفي الساعات الأولى من فجر أمس، عدل الحساوي عن المشاركة في الانتخابات وكتب عبر حسابه الشخصي على «تويتر»: شكرا لكل من أعطاني ثقته من كل الأندية لخوض الانتخابات على مقعد الرئاسة، حيث إنني أعلن انسحابي من الترشح، متمنيا التوفيق للشيخ أحمد اليوسف وجميع المرشحين لاتحاد كرة القدم، وكذلك أشكر أيضا الأخ خالد الغانم نائب رئيس نادي الكويت على موقفه تجاهي.

وكان نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة قال إن خالد الغانم أعلن عن دعم نادي الكويت للحساوي في الانتخابات، وأن صوت نادي الكويت سيكون له في منصب الرئاسة قبل أن يتراجع الحساوي عن الترشح، فيما سيكون الحكم الدولي السابق غازي القندي مرشح الكويت لعضوية مجلس الاتحاد في الانتخابات التي ستجرى يوم 31 أكتوبر المقبل.