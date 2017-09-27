عبدالعزيز جاسم

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في كاظمة إلى إيجاد عدد من البدائل والحلول في تشكيلة الفريق التي من المقرر أن تواجه العربي الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دوري VIVA الممتاز وذلك بسبب الغيابات الكبيرة بالفريق، فبعد رحيل يوسف ناصر وطلال الفاضل واحترافهما في الدوري العماني جاء الدور هذه المرة على غياب اللاعبين بسبب الإصابات، حيث لن يتمكن من المشاركة كل من عبدالله الظفيري وناصر الفرج وسعود الأنصاري ومشاري العبيدان، إضافة إلى غياب محمد الداود حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي سيستعين المدرب البرتغالي انتونيو أوليفيرا بعدد من اللاعبين الشباب لسد النقص الكبير في الفريق.