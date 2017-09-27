قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة حرمان مدير فريق العربي حمد خلف من مرافقة فريقه مباراتين مع توقيع غرامة عليه 200 دينار، وذلك لما بدر منه تجاه حكم مباراة العربي والقادسية في الجولة الأولى لدوري VIVA الممتاز.

كما قررت اللجنة حرمان مدرب برقان محمد دهيليس من مرافقة فريقه مباراة واحدة مع تغريمه 100 دينار، نظرا لدخوله أرض الملعب بعد طرده في مباراة برقان والساحل في الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى.

وعاقبت اللجنة لاعب فريق النصر محمد شريدة العدواني بالإيقاف مباراتين، إلى جانب عقوبة الطرد، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 200 دينار، وذلك لما بدر منه تجاه حكم مباراة النصر والكويت في كأس السوبر للناشئين.

وكانت لجنة الانضباط قد عقدت اجتماعا مساء أمس الأول بمقر الاتحاد، وذلك بحضور المحامي نواف الهزاع (رئيس اللجنة)، والمحامي تركي الظفيري، ونواف بخيت، وتركي الشايع (أعضاء اللجنة).