تنطلق مساء اليوم، بطولة الاتحاد الأولى الشاملة للكراتيه وهي أولى بطولات الموسم الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بمشاركة ٢٢٩ لاعبا يمثلون ١٣ ناديا مشاركا في بطولات الاتحاد والتي تشمل منافسات كاتا فردي أشبال وناشئين وشباب وكاتا جماعي وقتال فردي أشبال وناشئين وشباب وقتال جماعي إلى جانب قتال الفردي العمومي.

وتختتم منافسات البطولة يوم ١١ أكتوبر المقبل على صالة الاتحاد بنادي السالمية، كما أقيم الاجتماع الفني للبطولة والقرعة مساء أمس.

وأعرب عماد بهبهاني أمين السر العام باتحاد الكراتيه، عن تفاؤله بنجاح الموسم الجديد خاصة بعد النجاحات المتتالية التي شهدتها المواسم الماضية وحرص جميع الأندية على المشاركة في كل البطولات التي نظمها الاتحاد من خلال اهتمام الأندية بتطوير اللعبة ورفع المستوى الفني لفرق المراحل السنية، حيث أقامت غالبية الأندية معسكرات خارجية خلال فترة الصيف استعدادا للموسم الجديد، كذلك جهوزية اللجان العاملة في الاتحاد لبدء المنافسات.

وأضاف: «نسعى إلى تطوير البطولات وخلق أكبر قدر من المنافسة فيها بين الأندية واللاعبين، وهذا الأمر يأتي لجعل اللاعبين على وجه الخصوص في أتم الاستعداد خاصة إذا ما تم رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية واستدعاء لاعبي المنتخب للمشاركات الخارجية».

وتابع: إن البطولة غالبا ما تمتاز منافساتها بالإثارة والندية وتشهد مستويات كونها تأتي في بداية الموسم، ولن يتم حسم اللقب مبكرا لتقارب المستويات.