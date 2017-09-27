عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في الكويت الأردني عبدالله بوزمع إن مواجهة الأبيض أمام الجهراء المتصدر في الجولة الثالثة من دوري VIVA الممتاز الجمعة المقبلة لن تكون سهلة بطبيعة الحال، فالمنافس منتش بانتصارين على التوالي وهو أمر لم يحققه غيره، كما سيلعب المباراة على أرضه وبين جماهيره لذلك إذا أردنا تحقيق نتيجة إيجابية والفوز فعلينا احترامه «كثيرا»، مشيرا إلى أنه يثق بلاعبيه وإمكانياتهم الفردية والجماعية.

وأضاف بوزمع أن الأبيض في الوقت الحالي فريق بطولات وله «هيبة» خاصة حققها من خلال تحقيق الرباعية الموسم الماضي وأكملها بتحقيق لقب كأس السوبر على حساب القادسية، لذلك ستسعى جميع الفريق للتغلب علينا من خلال مضاعفة المجهود، لذا علينا أن نكون حاضرين وبقوة وبمجهود لا يقل عن 3 أضعاف لكي نحقق الفوز، لافتا إلى أن دور الجمهور مهم جدا في هذه المرحلة وجمهور الأبيض مميز ودائما ما يقف خلف الفريق وهو ما سنشاهده في مواجهة الجهراء.

وأشار بوزمع إلى أنه راض تماما عن الفريق و«مرتاح» لما يقدمه اللاعبون لأن مسألة التطور في المستوى تحتاج الى عدد من المباريات، وهذا ما سيحدث بين جولة وأخرى، لافتا إلى أن تحقيق الـ 3 نقاط أمر مهم جدا في هذه المرحلة، أما المستوى فواثق تماما بأنه سيكون أفضل من الحالي مستقبلا لأنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز.