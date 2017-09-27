مدافع التضامن العنزي تعرض للطرد في الشوط الثاني

مبارك الخالدي

عاد اللون الأخضر إلى أجواء البطولات عبر فوز فريق الشباب لتحت 19 سنة ببطولة كأس السوبر بعد الفوز العريض على فريق التضامن 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول على ستاد نادي الكويت، وشهدت مراسم التتويج والحفل الختامي حضور عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة رشيد الرشيد وعضو اللجنة ورئيس لجنة المسابقات ثامر الصالح ومقرر لجنة المسابقات محمد العتيبي ونائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي خليل البلام، سجل أهداف الأخضر خالد أديلم من ركلة جزاء، وأحمد مهلي، وهدفين لحسن فحص، وشهدت المباراة عند الدقيقة 78 حالة طرد مدافع التضامن احمد العنزي، ونجح الجهازان الإداري والفني لفريق التضامن في السيطرة على ردود أفعال وانفعالات بعض اللاعبين قبل أن يتوجه الجميع إلى تحية الفريق الأخضر بروح رياضية عالية.

زكريا: روح اللاعبين وراء الفوز

وأشاد مدرب الفريق ياسر زكريا بالروح العالية للاعبي الأخضر، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لا بد من توجيه رسالة شكر خاصة إلى رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس جهاز الكرة جمال الكاظمي ونائبه خليل البلام على الدعم اللامحدود للفريق.

كما أوجه التحية لطاقم الفريق الأول «الجنرال» محمد إبراهيم ومساعده فاضل مطر على المتابعة والتوجيهات الإيجابية، وأشكر اللاعبين على الروح العالية والالتزام بخطة اللعب.

وتابع: استعد فريقنا لهذه المباراة في معسكر القاهرة منذ 18 أغسطس وحتى الأول من الشهر الجاري ولعبنا ثلاث مباريات ودية، حيث كان للمعسكر الدور الكبير في رفع معدلات اللياقة البدنية وهي العلامة الفارقة التي حسمت لقاء السوبر إذ تفوقنا من حيث اللياقة، كما أن مراقبتنا لمفاتيح اللعب في التضامن ساهمت في الحد من خطورة الفريق.

وأشار زكريا إلى قوة المنافس، وقال التضامن من الفرق القوية والمحترمة ويمتاز بحسن التنظيم فضلا عن خبرة الجهاز الفني ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين أبطال الثنائية للموسم الماضي، وأتمنى لهم كل التوفيق في الموسم الجديد.