مبارك الخالدي

كثف مجلس إدارة نادي الجهراء من استعداداته لاستقبال فريق الكويت الجمعة المقبلة في المواجهة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الثالثة لدوري VIVA الممتاز، ويتصدر الجهراء البطولة حتى الآن (6 نقاط)، بينما يأتي الكويت ثانيا (4 نقاط).

وعكف الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك ومساعده نواف جابر على دراسة فريق الكويت تمهيدا لوضع خطة اللعب المناسبة، وذلك بعد أن أجرى الفريق تدريبه مساء امس بحضور كل لاعبيه.

إلى ذلك أصدر رئيس مجلس الإدارة دهام الشمري توجيهاته لإدارة ستاد مبارك العيار باتخاذ اللازم نحو تهيئة الستاد بالشكل اللائق لاستقبال ضيوف المباراة المرتقبة والمتوقع أن تشهد حضورا جماهيريا لا يقل عن الحضور في مواجهة العربي الجولة الماضية.

وحرص الشمري على التدقيق على أعمال الصيانة للبوابات الخاصة بالجماهير والنظافة العامة للمدرجات.

وفي سياق متصل، تداعت رابطة جماهير الجهراء لحضور تدريبات الفريق مساء اليوم تحفيزا للاعبين، حيث شكلت الرابطة موقفا خاصا للجماهير المحبة للفريق.