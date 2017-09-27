أعلن د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة انطلاق النسخة الثانية من المشروع الرياضي التربوي الطموح بالشراكة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية «عيالنا..أملنا» في الاول من شهر نوفمبر المقبل ويستمر حتى شهر ابريل المقبل.

جاء ذلك على ضوء الاجتماع الذي عقده فليطح مع مسؤولي وزارة التربية وادارة الرياضة للجميع والذي تم خلاله استعراض النسخة الاولى من المشروع وتقييم التجربة ومناقشة السلبيات ومحاصرتها ودعم الايجابيات بالإضافة الى إقرار فعاليات وانشطة المشروع في النسخة الثانية.

واكد فليطح ان هذا المشروع يأتي في اطار استراتيجية الهيئة بتفعيل دورها وتفاعلها مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل النهوض والارتقاء بشبابنا ومنحهم الفرصة في ابراز مواهبهم وصقلها بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع ويسهم في تطوير الرياضة الكويتية.

وأفاد باستمرارية الهيئة بتكثيف التعاون والتنسيق مع وزارة التربية في العديد من البرامج والمشاريع الرياضية كمراكز التدريب المشتركة والأكاديميات الرياضية ومشروع «عيالنا املنا» وذلك في اطار اهتمام الهيئة العامة للرياضة بتطوير الرياضة الكويتية من خلال بناء قاعدة الالعاب وابراز المواهب الرياضية وصقل امكانياتها كروافد حيوية في تغذية شرايين المنتخبات الوطنية بالمواهب في كل الالعاب.

واشاد بدعم مدير الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور واهتمامه البالغ بدعم هذا التوجه.

واوضح انه سيتم عقد مؤتمر صحافي في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر للإعلان عن بدء فعاليات المشروع الذي يستمر حتى ابريل 2018.