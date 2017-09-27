غادر البلاد متوجها إلى الفلبين المنتخب الكويتي لرياضة التزلج على الماء «الويك بورد» التابع للنادي البحري الرياضي وذلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا للويك بورد التي سينظمها الاتحاد العالمي في الفترة من 31 سبتمبر الجاري حتى 1 أكتوبر المقبل.

ويرأس وفد المنتخب صالح الدويسان فيما يضم ثلاثة لاعبين دوليين هم خالد العوضي وشيخة النوري وعبدالله العميري، إلى جانب اللاعب الناشئ عمر الحداد، فيما سيشارك المنتخب في ثلاث فئات هي السيدات والرجال والناشئين.

وأشاد رئيس الوفد صالح الدويسان بالدعم الذي حظي به المنتخب من قبل الهيئة العامة للرياضة، وبالاهتمام الكبير الذي يوليه النادي البحري الرياضي الكويتي في احتضان هذه الرياضة البحرية المتميزة، وإتاحة الفرصة لمحبيها من الشباب الكويتي لممارستها وإتقانها ولتمثيل الكويت خارجيا، وأشار إلى أن مشاركة المنتخب تأتي في إطار التأكيد على مدى اهتمام الكويت في هذه الرياضة، ولتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية على مستوى الرياضات البحرية بشكل عام ورياضة الويك بورد بشكل خاص.

وأضاف أن لاعبي المنتخب شيخة النوري وخالد العوضي سبق لهما تحقيق العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة على المستويين الآسيوي الدولي وأن التطلعات كبيرة بتحقيق نتائج متقدمة من قبلهما ومن الدولي عبدالله العميري واللاعب الواعد عمر الحداد.