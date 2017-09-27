تخوض سباق سلوفاكيا مع الفارس تركي العوني

سمير بوسعد

أعربت الفارسة «الأنيقة» فارعة الوقيان عن سعادتها لحصولها على نجمتين دوليتين باسم الكويت في بطولة القدرة للخيول في فيرونا الإيطالية لمسافة «120 كلم» لفئتي الشباب والناشئين والتي ينظمها الاتحاد الدولي للفروسية بمشاركة 300 مشارك من 32 دولة.

وقالت خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء»، من ألمانيا، بعد انتهاء بطولة فيرونا الإيطالية، انها سعيدة بإضافة نجمتين دوليتين باسمها وباسم الكويت في هذا المحفل الكبير، وتستعد لخوض سباق سلوفاكيا الى جانب الفارس تركي العوني ممثلين للكويت، لخوض مسافة «140 كلم» في 30 الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل.

وشكرت الوقيان نادي الأحمدي للفروسية وخصوصا أمين سر نادي الأحمدي ورئيس الوفد سلطان السويري والهيئة العامة للشباب والرياضة ود.حمود فليطح على موقفهم معها.

يذكر أن فارعة الفارسة الوحيدة ممثلة الكويت في مهرجان كأس العالم للخيول الصغيرة وهي تعتبر من أصعب البطولات من حيث المنافسة والمسافة وصعوبة الأرضية وقوة المنافسة، لافتا الى ان الفوز تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية وقام بتسجيل نجمتين دوليتين ضمن ترتيب الكويت وترتيبي شخصيا في سجلات الاتحاد الدولي للرياضة.

وكانت حديقة باركو جياردينو احتضنت الافتتاح ووضع برنامج ترحيبي بالضيوف والمشاركين وعروض خاصة للأفراس والخيول. وسبق للحديقة الإيطالية ان استضافت مهرجان للاتحاد الدولي عام 2013 و2014 وبطولة العالم 2015.

وتعتبر هذه البطولات مهمة وبرعاية مجموعة «ميدان» ونادي دبي للفروسية وهدفهما تنمية رياضة القدرة.

إلى ذلك، تواصل الوقيان استعداداتها لبطولة سباق سلوفاكيا لتسجل نقاطا جديدة باسم الكويت موجهة كل الشكر لمن سأل وشجع وتمنى لها التوفيق في رحلتها الرياضية الحالية.