يحيى حميدان

أقفل باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقرر لها ان تكون يوم 31 اكتوبر المقبل مساء امس بشكل رسمي بعد تقديم 30 مرشحا أوراقهم بصفة رسمية.

وبات الشيخ أحمد اليوسف، من نادي السالمية، الوحيد الذي قدم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد، فيما تقدم 3 منافسين على منصب نائب الرئيس وهم: جواد مقصيد (العربي)، يوسف كريم (الجهراء)، وسعد المسيليم (التضامن).

وتقدم 26 مرشحا لعضوية الاتحاد، وهم: عبدالحميد الكندري ومشاري الكندري (الصليبخات)، واحمد عجب وفيصل العازمي (الساحل)، وفيصل كريم (الجهراء)، واحمد المسيلم (التضامن)، وصبيح ابل وفيصل عبدالرحيم (العربي)، ود.ابراهيم الأنصاري وجاسم حبيب (اليرموك)، ورشيد الرشيد وخالد الشمري (كاظمة)، وفاضل الدمخي (السالمية)، وبدر المطيري ومحمد مجاهد ومحمد الحميدي (النصر)، ونايف العتيبي وحامد العتيبي (خيطان)، وايوب غلوم وجابر الزنكي وحمود الفضلي (الشباب)، وغازي القندي ووليد المنديل (الكويت)، وفهد الهملان ويعقوب فاضل واحمد الكندري (الفحيحيل).

وتقدم الشيخ فواز المشعل عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية بطلب لهيئة التحكيم باتحاد الكرة للترشح لمنصب نائب الرئيس وذلك بعد قيامه بإثبات حالة في مخفر ميدان حولي، وستبت لجنة التحكيم في طلبه خلال أيام.