يحيى حميدان

أبرمت إدارة نادي القادسية عقدا احترافيا مع لاعب النادي والمنتخب الوطني لكرة القدم والمحترف حاليا في الوكرة القطري سلطان العنزي، وذلك ليحفظ الطرفان حقوقهما مستقبلا في حال تلقي اللاعب لعروض احترافية خارجية.

وتواجد من جانب القادسية عضو مجلس الإدارة رفاعي الديحاني خلال توقيع العقد مع العنزي، الذي خاض تجربة احترافية مع الخور القطري في الموسم الماضي، قبل انتقاله في الأسابيع الماضية الى الوكرة دون موافقة «الأصفر»، علما ان النادي عرض عليه الاستمرار مع الفريق القدساوي وتعويضه ماديا، بيد أن هذا الأمر لم يتم لرغبة العنزي في الحصول على عقد رسمي.