أحمد السلامي

تراجع عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية حسن سيف عن الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المزمع عقدها في 30 أكتوبر المقبل، وذلك بعد رفض إدارة نادي القادسية الموافقة على ترشيحه، حيث كان من الممكن له اللجوء إلى اللجنة الأولمبية الكويتية والحصول على حق الترشيح، إلا أنه ارتأى عدم الاتجاه نحو هذه الخطوة وترك المجال أمام الشيخ فواز الجراح الصباح عضو الجمعية العمومية بنادي القادسية والذي قام بتسجيل إثبات حالة في مخفر النقرة وتقديم طلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية الكويتية للموافقة على ترشيحه ممثلا عن نادي القادسية.

الجدير ذكره أن اتحاد كرة القدم قد اغلق باب التسجيل للمرشحين الراغبين في الترشح لعضوية الاتحاد بمشاركة 30 مترشحا يمثلون 13 ناديا باستثناء نادي القادسية الذي لم يقم بترشيح أي من أعضاء الجمعية العمومية، فيما ترشح لمنصب الرئيس الشيخ أحمد اليوسف مترشحا عن نادي السالمية، أما منصب نائب الرئيس فقد ترشح له 3 من المرشحين وهم كل من جواد مقصيد، يوسف كريم وسعد المسيلم.

وترشح البقية لعضوية اتحاد كرة القدم، فيما سيتم عقد انتخابات داخلية للتصويت على رئاسة اللجان العاملة بعد الانتهاء من الانتخابات وتحديدا في الاجتماع الأول الذي سيترأسه الشيخ أحمد اليوسف بصفته رئيسا للاتحاد بالتزكية.