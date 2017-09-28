أحمد السلامي ـ مبارك الخالدي

أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي في أول تصريح له عقب تعيينه رسميا في الجهاز الإداري من قبل مجلس إدارة النادي أن مهام عمله في الوقت الحالي تكمن في المشاركة بإكمال مسيرته زملائه في الجهاز الإداري والعمل على تهيئة لاعبي الفريق من ناحية ذهنية وابعادهم عن أي ضغوط إعلامية أو اجتماعية تؤثر سلبا في عطائهم خلال الفترة القادمة، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يلعبه زملاؤه في الجهاز الإداري يتقدمهم رئيس الجهاز محمد علي والإداري محمد مجبل والمنسق الإعلامي منيف السراي والذين يكملون بعضهم الآخر ويعملون ضمن الفريق الواحد بهدف تمكين الجهراء من المنافسة والوصول إلى الهدف المنشود بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة الصربي بوريس بونياك ومساعده المدرب الوطني نواف جابر.

وقال: أسدلنا الستار على مباراة العربي والتي جاءت متماشية مع تطلعاتنا، وحققنا في تلك المباراة العلامة كاملة واستطاع لاعبنا إحراز النقاط الثلاث ليصبح مجموع رصيد الفريق 6 نقاط متصدرا بهذا الفوز دوري VIVA لكرة القدم، ونعمل حاليا على تهيئة الفريق من ناحية نفسية وذهنية للمباراة القادمة أمام الكويت في ستاد مبارك العيار والتي لايزال العمل جاريا لإعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة ليكونوا قادرين على تقديم مباراة ترتقي إلى مستوى التطلعات.

وأضاف: المباراة المرتقبة أمام الكويت تحتاج إلى كثير من التركيز إذ نواجه فريقا يمتلك لاعبين من أصحاب الخبرة والمحترفين المميزين ناهيك عن القاعدة الشبابية التي يمتلكونها وهو ما يجعلهم يشكلون توليفة متجانسة ومتفاهمة، وهو ما يجعل جهازنا الفني يدرس الفريق المنافس بصورة متكاملة ويضع الخطة المناسبة للمواجهة المرتقبة، وذلك من خلال إعداد وتجهيز اللاعبين وتهيئتهم فنيا وبدنيا وتطبيق الخطة المزمع تنفيذها.

وأشار إلى أن فريقه مكتمل الصفوف في الوقت الراهن ولا يعاني من وجود النقص حيث خلى الفريق من الإصابات او الايقافات وهو الأمر الذي يعطي الجهاز الفني مساحة واسعة للتحرك ووضع التشكيلة المناسبة مع البدلاء الذين يخدمون خطته.