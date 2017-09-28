أحمد السلامي

تمكنت فرق الإطفاء من مكافحة الحريق الذي اندلع في كبائن المعلقين في ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة التي كان سببها تماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران في الغرف الموجودة أعلى الستاد.

واقتصرت أضرار الحريق على الناحية المادية فقط، حيث التهمت ألسنة الحريق المكاتب وحطمت الزجاج ولم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف العاملين بالنادي، وقامت فرقة الإطفاء بفحص ومعاينة موقع الحريق والتأكد من عدم وجود أي مشاكل كهربائية، حيث سيتم إعداد تقرير بالحادثة ورفعه لمجلس إدارة نادي كاظمة الذي بدوره سيقوم بمخاطبة قطاع صيانة المنشآت وتقديم التقارير كاملة مشفوعة بالصور التي توضح الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمكان لإجراء الصيانة المطلوبة والتدقيق على مصادر الكهرباء.