ناصر العنزي

قال مدير الكرة بنادي الشباب جابر الزنكي ان أحد الأندية الكبيرة «تخرب لاعبينا علينا»، وذلك بتحريض بعض اللاعبين على الانقطاع عن التدريبات وحثهم على الغياب من أجل الاستغناء عنهم والانتقال الى أنديتهم.

وقال الزنكي في برنامج «بين الشوطين» ان النادي المقصود هو نادي القادسية الذي سعى إلى ضم لاعبنا في مرحلة الناشئين ثامر الخالدي عبر الاتصال به مباشرة دون التفاوض معنا، ورفض اللاعب الدخول في التمارين، وقال: «يا ألعب في القادسية أو أقعد في البيت».

وقال الزنكي ان القادسية ليس بحاجة إلى لاعبين وعنده ما يكفيه، ولكن حقيقة ان بعض الأندية الكبيرة تبحث عن «خراب» الأندية غير الجماهيرية وما تعرف بالأندية الصغيرة، ونحن نعاني من ذلك بشكل كبير.

مصادر قدساوية ذكرت ان نائب رئيس قطاع الناشئين فيصل الشمري تحدث مع الزنكي لإعارة الخالدي لمدة عام وتم إرسال كتاب رسمي لنادي الشباب.