كشف عضو اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ثامر الصالح عن إجراء عدد من التعديلات على لائحة المسابقات، من أجل رفع المستوى الفني وكذلك تطوير مسابقات المراحل العمرية، مشيرا إلى أن التعديلات جاء بعد دراسة مستفيضة من قبل أعضاء اللجنة.

وقال الصالح إن أولى التعديلات كانت على المادة ١٠٣، والتي قررت اللجنة خلالها أن اللاعب الذي يحصل على بطاقتين صفراوين ومن ثم يشارك في ٤ مباريات فعلية في ذات المسابقة دون الحصول على أي بطاقة أخرى تسقط عنه الإنذارات مباشرة، لافتا إلى ان تلك الخطوة تهدف إلى بث روح المسؤولية لدى اللاعب وتساهم كثيرا في تقليل أخطاء اللاعبين داخل الملعب وتجنبهم البطاقات الصفراء.

وتابع الصالح: تماشيا مع تعديل المادة ١٠٣، قررت اللجنة إضافة بند على المادة ١٠٨ والمختصة في اللعب النظيف من أجل تقديم صورة جمالية للعبة، حيث سيغرم الفريق الذي يتحصل على ٦ بطاقات أو أكثر في المباراة الواحدة بمبلغ ٥٠٠ دينار وفي حال التكرار يضاعف المبلغ وإذا تكرر مرة ثالثة يحول إلى لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم.

وبين رئيس لجنة المسابقات أن المادة ٢١ كانت تلزم الأندية بعدم مشاركة أكثر من ٥ لاعبين من فئة الشباب في بطولة كأس الاتحاد وهي تنشيطية وبالتالي الفائدة من المسابقة قد لا تحقق أهدافها المرجوة وربما لن يتمكن هؤلاء الشباب من الحصول على فرصة كافية للمشاركة، لذلك قررت لجنة المسابقات تعديل المادة ورفع سقف مشاركة اللاعبين الشباب دون أي تحديد للعدد وإلزام الأندية بإشراك ٣ لاعبين على أقل تقدير في كل مباراة، وفي حال عدم الالتزام بهذا البند سيعتبر الفريق خاسرا (٠-٣).