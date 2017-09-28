أجرت لجنة الصالات والشاطئية باتحاد الكرة مراسم قرعة مسابقات كرة الصالات لجميع الفئات للموسم المقبل.

وحضر مراسم القرعة عضو اللجنة الانتقالية للاتحاد ورئيس لجنة الصالات والشاطئية رشيد الرشيد، ود.أحمد فرج وصالح مهدي ومحمد الحداد (أعضاء لجنة الصالات والشاطئية)، بالإضافة إلى ممثلين عن الأندية المشاركة في المسابقات.

وأسفرت قرعة الدوري العام عن مواجهات العربي مع التضامن، والكويت مع اليرموك وكاظمة مع السالمية في الجولة الأولى للبطولة، فيما جنبت القرعة القادسية من المشاركة في هذه الجولة.

ويلعب في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، السالمية مع العربي، وكاظمة مع التضامن، واليرموك مع القادسية، فيما جنبت القرعة الكويت من المشاركة في هذا الدور، على أن يشارك في الدور نصف النهائي مباشرة.

أما قرعة دوري الشباب فقد أسفرت عن مواجهات السالمية مع العربي، والكويت مع القادسية واليرموك مع كاظمة في الجولة الأولى، وجنبت القرعة فريق التضامن من المشاركة في هذه الجولة.

ويلعب في دور الثمانية لبطولة كأس الشباب التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، كاظمة مع الكويت، والعربي مع اليرموك، والقادسية مع التضامن، وجنبت القرعة مشاركة فريق السالمية بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وأسفرت قرعة دوري الناشئين عن مواجهات العربي مع القادسية، والسالمية مع كاظمة، والتضامن مع اليرموك في الجولة الأولى، وجنبت القرعة فريق الكويت من المشاركة في هذه الجولة.

أما بطولة كأس الناشئين التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيلعب في دور الثمانية اليرموك مع العربي والسالمية مع كاظمة والتضامن مع الكويت، وجنبت القرعة القادسية بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي من اللعب في هذا الدور.