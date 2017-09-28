مواكبة لاستعدادات تنظيم دورتها الرابعة التي ستقام خلال الفترة ما بين 2 و12 فبراير 2018، عقدت لجنة الإشراف والمتابعة الخاصة بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، اجتماعها التحضيري الأول، مؤخرا في فندق راديسون بلو الشارقة، للاطلاع على الخطط الفنية واللوجستية للدورة المقبلة، والتي ستكون الأكبر في تاريخ هذه البطولة الأهم في مجال رياضة المرأة بالوطن العربي.

وترأس الاجتماع الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة بحضور ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وعدد من أعضاء ومسؤولي اللجان التنظيمية والإعلامية.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالدورة، وسبل تحسين مستوى الخدمات، وتطوير الفعاليات الرياضية، إضافة إلى الترتيبات المستقبلية للحدث للخروج بالبطولة بأبهى حلة، بما يساهم في تحقيق الهدف الأساسي لها، والمتمثل في تطوير رياضة المرأة العربية وتوفير المنصة المناسبة لها لتنمية قدراتها وتمكينها من المنافسة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وأعربت الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عن تقديرها لجهود مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في التخطيط ورسم الاستراتيجيات التي تسهم بتحفيز الأفكار والمقترحات للارتقاء بمستوى الحدث الذي يعزز الحضور الرياضي النسائي على المستوى المحلي والعربي، ويقدم صورة مشرفة عن واقع رياضة المرأة العربية وقدرتها على المنافسة والتفاعل مع التطورات الرياضية على المستوى الدولي.

بدورها، أكدت النقبي أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أسهمت في النهوض بواقع الرياضة النسائية بدولة الإمارات والوطن العربي على حد سواء، مشيرة إلى أن هذا الحدث الرياضي البارز نتاج عمل جماعي لجميع المسؤولين الرياضيين ضمن مؤسساتهم وأنديتهم الرياضية، ما يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه رياضة المرأة العربية.