اللجنة المنظمة برئاسة بدر بودي استعانت بأفضل الحكام في العالم

في بشرى سارة لعشاق كمال الأجسام في الكويت والعالم أجمع، قرر الاتحاد الدولي للمحترفين «IFBB Pro» الاستقلال بالبطولات والمسابقات التي ينظمها، على أن يتم منح بطاقات الاحتراف فوريا للفائزين الهواة، لتؤهلهم مباشرة لدخول عالم كمال الأجسام للمحترفين.

ويهيمن «IFBB Pro» وهو أعلى جهة في رياضة كمال الاجسام، على أقوى البطولات العالمية في عالم كمال الأجسام للمحترفين، كبطولة مستر أولمبيا، والبطولات التي تقام في أميركا، بمشاركة نجوم اللعبة على مستوى العالم.

وكان الاتحاد الدول للعبة، يشترط عدة اشتراطات صعبة، تتمثل في ضرورة تبعية اللاعبين المشاركين في المسابقات لاتحادات رسمية ومعترف بها، إلا أن «IFBB Pro» للمحترفين قرر تجاوز هذا الشرط، بعد أن تم حرمان أبطال من عدة دول عن المشاركة لمجرد عقوبة في حق الاتحادات التابعين لها، وما شابه ذلك.

وفضل «IFBB Pro» ان تكون الكويت هي قبلته الأولى لإسناد اول بطولة مستقلة، وبعيدا عن الاتحاد الدولي، لاسيما ان نادي اوكسجين يتجهز منذ 4 أشهر لاستضافة بطولة «الكويت كلاسيك»

وتنطلق منافسات البطولة في السادس من الشهر المقبل، للهواة، والمحترفين على صالة التزلج، وبمشاركة نخبة من اللاعبين في العالم، على أن تمنح البطولة 4 كروت احتراف للمشاركين، في فئات فيزيك للمحترفين و«2/1/2»، الى جانب الفيزيك ماستر، والبدي بلدنج للهواة تحت 95 ك، فيما تمنح نقاط لاصحاب المراكز المتقدمة تساعدهم على المضي قدما في عالم كمال الأجسام، على أن يتم تسديد رسوم المشاركة في البطولة بشكل مباشر للاتحاد الدولي للمحترفين بواقع 250 دولارا لكل مشترك.

ومن المقرر ان يبدأ التجهيز لـ«الكويت كلاسيك»، في الخامس من الشهر المقبل، اي قبل من المنافسات الرسمية بـ24 ساعة، حيث يتم تحديد الأوزان المشاركة، على أن يبدأ التحكيم السري، للهواة والمحترفين صباح يوم البطولة، فيما النهائيات مساء.

واستعانت اللجنة المنظمة للبطولة اللجنة برئاسة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس اللجنة الكويتية لكمال الأجسام بدر بودي، بأفضل الحكام في العالم، والذين قاموا مؤخرا بادارة بطولة مستر أولمبيا، كما سيستعرض في «الكويت كلاسيك» نجوم نادي اكسجين العالميين أمثال وصيف مستر أولمبيا الأخيرة، والمتوج بلقب بطولة أرنولد البطل الكويتي أحمد اشكناني، ورامي السبيعي «بج رامي»، وسوديك، وبرانش، وغيرهم ممن ابهروا العالم بعضلاتهم في السنوات الأخيرة.