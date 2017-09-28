بيروت - ناجي شربل

تتسارع التطورات في الاتحاد اللبناني لكرة السلة، وباتت جلسات اللجنة الإدارية لا تكتمل بسبب مشادات متكررة بين رئيس الاتحاد بيار كاخيا وقسم لا بأس به من الأعضاء في طليعتهم منافسه في انتخابات رئاسة الاتحاد أكرم الحلبي.

إلا أن اللافت كان انضمام النائب الأول للرئيس ضومط كلاب الى فريق المعترضين، واسكاته كاخيا ثلاث مرات في الجلسة الأخيرة، ومطالبته إياه بتقديم البيانات المالية الخاصة ببطولة آسيا الـ 29 التي استضافها لبنان بين 8 و20 أغسطس الماضي.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء»، ان أصواتا عدة ارتفعت مطالبة بإحداث تغيير فوري في الاتحاد، والتصدي للعجز المالي الناجم عن بطولة آسيا والذي تخطى المليون ونصف المليون دولار.

وبات اكثر من قطب معني باللعبة، مقتنعين بضرورة احداث شيء ما، مع الاعتراف ان الأمور لا يمكن ان تكمل كما هي عليه الآن.

وفي المعلومات أيضا، ان البدائل المقترحة تقوم على الدعوة الى انتخابات شاملة بعد إسقاط اللجنة الإدارية الحالية باستقالات من غالبية أعضائها، في مقابل ارتفاع أصوات طالبت بإعادة توزيع الوظائف داخل اللجنة الإدارية الحالية.

ورأى قطب اشتهر بدعمه للاتحاد، «ان كاخيا وضع نفسه في وقف صعب، والمطلوب الآن تقديم خطة انقاذ مالية واضحة».

في حين رأى داعم آخر «ان المطلوب رعاية من الدولة اللبنانية للاتحاد، تقوم على تسديد العجز على مراحل».

وربط هذه الخطوة «بثقة بالأشخاص الذين سيتولون القيادة في الاتحاد».

بدوره قال الحلبي لـ «الأنباء» انه ماض في إجراءاته القانونية، «والقصة ليست شخصية مع أحد، انا عضو في اللجنة الإدارية ومسؤول تجاه الجمعية العمومية عن تقديم ممارسة شفافة، لدي شكوك وأدلة حول مخالفات، وأتواصل مع الجميع من أجل انقاذ كرة السلة اللبنانية».