أحمد السلامي

تكللت العملية الجراحية التي أجراها لاعب المنتخب الوطني ونادي السالمية عبدالعزيز غالي بالنجاح. وكان غالي قد أدخل مستشفى الرازي لإجراء عملية جراحية في وتر الرجل، وأجريت له وتكللت بالنجاح، حيث يحتاج الآن الى فترة من الراحة لتشافي الجرح وضمان عدم حدوث مضاعفات قبل أن يعود مجددا إلى الملاعب.

وطلب منه الطبيب المشرف على متابعة وضعه الصحي عدم العودة إلى الملاعب قبل أن يتم التأكد من شفائه وقدرته على العودة بصورة تدريجية.

وبذلك يكون غالي خارج المنافسة لهذا الموسم على أن يعود خلال منافسات الموسم المقبل.