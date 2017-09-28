أعلن نادي المعاقين تأهل لاعب منتخب الرماية عاطف الدوسري الى بطولة العالم لألعاب المعاقين التي ستقام في كوريا الجنوبية العام المقبل في مسابقتين برماية البندقية الهوائية.

وقال نائب رئيس مجلس الادارة ناصر العجمي لـ«كونا» ان الدوسري تأهل بعد تحقيقه ارقاما ضمن بطولة كأس العالم للرماية المقامة حاليا في كرواتيا بمشاركة أكثر من 100 رام ورامية من 26 دولة.

وأضاف العجمي الذي يرأس أيضا الوفد المشارك في المسابقة التأهيلية لبطولة العالم ان الدوسري حقق رقما تأهيليا في مسابقة رماية البندقية الهوائية وقوفا (R4) التي شارك فيها 24 راميا إضافة الى انجازه في مسابقة رماية البندقية (R5) التي شارك فيها 29 راميا.

وأشاد بما حققه الدوسري في منافسات هذه البطولة التي شهدت مشاركة افضل رماة وراميات العالم بهدف التأهل لبطولة العالم الشاملة التي تعد ثاني أهم بطولة بعد دورة الالعاب البارلمبية والتي تقام مرة كل عامين.

وأكد حرص النادي على اشراك لاعبيه في مثل هذه البطولات المهمة المؤهلة لبطولات العالم والاولمبياد مثمنا دعم الهيئة العامة للرياضة لمشاركات النادي في كل الالعاب الرياضية علاوة على دعم الانشطة الداخلية