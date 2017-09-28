يعقوب العوضي

اكد مدير لعبة كرة اليد في نادي القادسية فهد البكر أن اللعبة ستعود قريبا للمشاركة من جديد في البطولات المحلية، مشيرا إلى أن النادي احتفظ بحقوق تسجيل لاعبيه لدى الاتحاد الدولي للعبة ولدى اللجنة الأولمبية الدولية.

وأكد البكر أن كرة اليد في القادسية لا زالت محط اهتمام اذ يركز النادي على لاعبي مرحلة المدرسة التي لا تندرج تحت اطر الأندية الرياضية وبالتالي لا تنخرط في معضلة الإيقاف الدولي وآثاره على الرياضة الكويتية.

وقال في تصريح لـ «الأنباء»: انه لمن المحزن لنا كإدرايين أن نرى فريقنا مبتعدا عن المشاركة في البطولات المحلية.

وأوضح ان مشكلة اليد بسيطة على عكس مشكلة الإيقاف الدولي العام الذي طال مختلف الألعاب الرياضية، وأردف: «لدينا تصور كبير للمستقبل، ولدينا خطط نسير عليها لاستعادة مكانة اللعبة خاصة لمرحلة المدرسة التي تتبع وزارة التربية».