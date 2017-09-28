يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية للاعب فريق كرة اليد الأول في نادي السالمية محمد الصلال والتي أجراها لدى الجهاز الطبي في النادي عن حاجته للخضوع للعلاج الطبيعي التأهيلي لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع سيفتقد فيها «السماوي» جهود اللاعب.

فيما سيجري مبارك دحل أشعة مقطعية لإصابته للوقوف على مدى خطورتها.

ويعتبر الصلال ودحل من اللاعبين المميزين ويعتمد عليهما الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا.

وكان «السماوي» قد أنهى معسكرا تدريبيا خارجيا في مصر قبل عدة أيام خاض من خلاله 4 مباريات ودية تجهيزا للمشاركة في الدوري العام والمقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل ويفتتحه الفريق بلقاء التضامن.