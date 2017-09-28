القاهرة - سامي عبد الفتاح

أكد المدير التنفيذي للشركة الراعية للاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو وهبي، أن منتخب «الفراعنة» قادر على الفوز في مباراة الكونغو المقبلة، والتقدم خطوة أكبر نحو التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وأكد وهبي رصد مكافآت خاصة للاعبين في حالة تحقيق الحلم المنشود والوصول إلى المونديال. وأشار إلى أن الشركة تعد اللاعبين بتقدير مادي ونفسي ومعنوي، في حالة إسعاد الشعب المصري بالكامل، والتأهل إلى البطولة الأهم كروياً.

وأضاف أنه تلقى عروضا من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت، لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي، مشددا على أنه يدرس العروض جديا، خاصة من الكويت في حالة رفع الحظر عنها.

واستطرد: نسعى إلى إدخال الفرحة في نفوس الجاليات المصرية في الدول العربية.

وأنهى حديثه قائلا: كوبر لم يطلب أي مباريات ودية في الفترة الحالية، وإن طلب، سنعمل على هذا الأمر، ولدينا علاقات عالمية قوية، وقادرون على توفير كل طلبات المنتخب.

وفي شأن متصل، اكد المنتخب الكونغولي حضوره الى برج العرب يوم 7 أكتوبر المقبل أي قبل مباراته مع الفراعنة بيوم واحد.