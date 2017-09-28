يعقوب العوضي

تلقى فريق كرة اليد في نادي الصليبخات 3 هزائم في معسكره التدريبي في تركيا، وكانت الأولى من فريق جامعة مرمرة التركية بنتيجة 34-35، بينما جاءت الثانية على يد فريق بيشكتاش 24-25، كما تلقى خسارة أخرى وبنتيجة 25-28 من رابع الدوري التركي فريق بيكوز، وذلك في إطار استعدادات الصليبخات للمشاركة في الدوري العام المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل.

وتعود بعثة الصليبخات يوم الأحد المقبل قبل انطلاق منافسات الدوري بـ 8 أيام تمهيدا لخوض مواجهته الافتتاحية أمام الساحل.

وفي السياق ذاته، أكد مدرب الفريق فيصل صيوان ان الجميع يعمل على قدم وساق لرفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة تحمل اللاعبين، ناهيك عن رفع المستوى الفني العام وزيادة الانسجام.

وأشار صيوان الى أن نتائج المباريات الودية لا تهم بالقدر الذي يهم فيه أداء اللاعبين والاستفادة الكاملة من المواجهات.

وتابع صيوان: لدينا مهمة كبيرة نقوم بها ممثلة باستعادة أمجاد الفريق كأحد أفضل الفرق في المنافسات المحلية على أقل تقدير ولن تكون مهمتنا سهلة، لذا علينا التركيز ووضع الخطط والأساليب المثلى لتحقيق أهدافنا.

وأثنى صيوان على اللاعبين والجهازين الإداري والفني، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي يقدم كل ما يمكن تقديمه للوصول الى الغايات المنشودة.