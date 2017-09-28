أسامة المنصور

كشف الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» قبل أيام عن حجم رزنامة بطولة العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري موسم 2018 والتي تضم 11 جولة، حيث تم إدراج 7 جولات باخا و4 راليات صحراوية الرزنامة، التي تبدأ في روسيا وتنتهي في البرتغال.

وينطلق موسم البطولة في منتصف فبراير المقبل 2018 من خلال رالي روسيا، أي قبل أسبوع من تاريخ انطلاق الموسم الحالي 2017، ومن ثم ينتقل إلى الخليج من خلال ثلاث جولات على التوالي بداية في إمارة دبيومن ثم إمارة أبوظبي وصولا الي المحطة الاخيرة في منطقة الخليج، حيث رالي قطر الصحراوي.

وحسب المعلومات الواردة من ذلك الاجتماع فإن رالي أبوظبي لم يتم تحديد موعده بشكل نهائيا على أن يتم الإعلان عنه في غضون الايام القليلة القادمة ولكن هناك توقعات شبه مؤكدة انه سيقام في الأسبوع الأخير من مارس المقبل 2018 ولن يذهب لأبعد من ذلك تحسبا للظروف المناخية التي دائما ما تصاحب تلك الفترة، حيث ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر وبصورة مباشره على الأداء الفني للمشاركين إضافة الى الجهاز الإداري الذي يشرف على سير الجولة.

وفي ذات السياق، فإن رالي كازاخستان سيكون المحطة الاولى بعد محطات الخليج وبالمناسبة فهو يعد النسخة الثانية من رالي كازاخستان ومن ثم تشد الرحال إلى القارة الأوروبية التي تنظم 4 جولات من عمر البطولة لأربع جولات متتالية بداية في إيطاليا ومن ثم إسبانيا ويليه المجر وصولا الي پولندا.

كما نجد ان القارة الأفريقية وتحديدا المنطقة الشمالية منها لم تكن غائبة عن هذه البطولة العالمية فلدينا المملكة المغربية التي تستقبل المحطة العاشرة من عمر البطولة فرالي المغرب الصحراوي حافظ على موعده في الأسبوع الثاني من أكتوبر 2018.

أما الاسبوع الأخير من هذا الشهر فسنشهد المحطة الأخيرة من خلال رالي البرتغال بورت اليغري الذي حدد موعده بين 25 و27 أكتوبر.

يذكر، ان البطل القطري ناصر بن صالح العطية قد حقق إنجازا جديدا يضاف لرصيد إنجازاته العالمية برفقة ملاحه الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارته من نوع تويوتا هايلوكس عندما توج بطلا لرالي پولندا الدولي 2017 والذي يمثل الجولة التاسعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية لهذا الموسم وبهذا الفوز يقترب العطية أكثر من نيل اللقب وللمرة الثالثة على التوالي وهذا ما ستؤكده أحداث الجولة المقبلة والتي ستقام في المغرب في الرابع من أكتوبر المقبل 2017 الى جانب هذا فتشير النتائج الى ان النقاط بين العطية وأقرب منافسيه الپولندي ياكوب (81) نقطة، مع تبقي (90) نقطة حتى نهاية الموسم، منها (60) نقطة من رالي المغرب، و(30) نقطة من رالي البرتغال، حيث يحتاج العطية فقط إلى (9) نقاط للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الكروس كانتري ويقود تويوتا هايلوكس.