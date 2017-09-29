تتواصل بمركز شباب الفيحاء فعاليات البرنامج الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع بالتعاون مع جمعية أولياء أمور المعاقين البرنامج الرياضي لذوي الإعاقة الذهنية تحت شعار «بالرياضة نتخطى الإعاقة».

وقالت رئيسة الجمعية رحاب بروسلي إن هذا البرنامج يأتي في إطار ترجمة توصيات لجنة تطوير رياضة الإعاقة التي شكلت من قبل الهيئة للعمل على تفعيل الجانب الرياضي لكافة فئات المعاقين، مشيرة إلى أن البرنامج الذي يقام خلال الفترة المسائية ويستمر لمدة 6 أسابيع يشتمل على أنشطة كرة القدم والسلة والطائرة وألعاب القوى والسباحة بالإضافة إلى الجانب التوعوي للبرنامج، لافتة إلى أن البرنامج يشارك فيه 45 من الجنسين.

وأشادت بتفاعل المشاركين مع فعاليات البرنامج، وقدمت بروسلي الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع التي قدمت كل أوجه الدعم لإنجاح البرنامج، كما قدمت الشكر لأولياء أمور المعاقين.