استقبل مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح سفير المجر في الكويت ميهاى باير وتناول اللقاء مناقشة التعاون الرياضي بين البلدين وبحث إمكانية التعاون مع الجانب المجري في مجال إقامة المعسكرات وإعداد المنتخبات الرياضية بما تملكه المجر من ملاعب وصالات وفنادق وخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطب الرياضي وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية ممثلة في الأندية والاتحادات الرياضية.



وأكد فليطح خلال اللقاء على العلاقات المتميزة بين الكويت والمجر في جميع المجالات، مشيرا إلى حرص الكويت على الانفتاح والتعاون مع كل التجارب الرياضية، لاسيما التجربة المجرية العريقة.