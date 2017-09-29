أعلن مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) د.مشعل حيات فوز الكويت بعضوية لجنة الموافقة على الصندوق المالي من أجل مكافحة المنشطات الرياضية.

وقال السفير حيات في تصريح لـ (كونا): انه تم انتخاب نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة احمد الخزعل عضوا في اللجنة عن المجموعة العربية وذلك خلال الانتخابات التي جرت على هامش الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

وبين ان لجنة الموافقة على الصندوق المالي من اجل مكافحة المنشطات التي أنشئت وفقا للمادة 17 من الاتفاقية ترمي الى مساعدة الدول الأطراف في الولاء بالتزاماتها من خلال تمويل مشاريعها المتعلقة بالتعليم وبإعداد سياسات وتعزيز القدرات في مجال مكافحة المنشطات.