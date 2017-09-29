مبارك الخالدي
شارك الرئيس الفخري لنادي الكويت رئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم لاعبي الأبيض في الحصة التدريبية مساء أول من أمس استعدادا لمواجهة الجهراء اليوم في ستاد مبارك العيار ضمن الجولة الثالثة للدوري، وحرص الغانم على الاطمئنان على اللاعبين ومشاركتهم التمرين، حيث منح تواجده دعما معنويا للاعبين والجهازين الإداري والفني المطالبين بالفوز من أجل اعتلاء الصدارة. ووجه مدرب الأبيض الأردني عبدالله بوزمع الشكر للغانم وقال «أشكرك على دعمك الشخصي لي وللجهازين الإداري والفني واللاعبين»، لافتا إلى الدور الكبير للغانم في إنجازات الأبيض رغم مشاغله الكثيرة.