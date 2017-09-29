عبدالعزيز جاسم

تقدم النصر بطلب رسمي إلى لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يطلب من خلاله تأجيل مواجهته أمام القادسية في الجولة الرابعة من دوري VIVA المقرر لها 12 أكتوبر المقبل، وذلك لمشاركة لاعبه السوري يوسف قلفا مع منتخب بلاده في مباراة إياب الملحق أمام أستراليا في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ما يعني تواجد اللاعب خارج القارة الآسيوية، حيث من المقرر أن يشارك قلفا بتاريخ 10 أكتوبر وبالتالي ستكون فترة الراحة أقل من 72 ساعة، ومن المتوقع أن تصدر لجنة المسابقات تعديلا على موعد المباراة بتأجيلها إلى الجمعة 13 منه بدلا من 12.