ناصر العنزي

مباراتا اليوم في ختام الجولة «3» من دوري «VIVA» الممتاز ستحددان شكل الصدارة في هذه الجولة تمهيدا للانطلاق نحو منافسة أكثر اتساعا، الجهراء «٦» نقاط بعدته وعتاده يدعو الكويت «٤» على ملعبه للتفاوض بشأن ثلاث نقاط يرى كل منهما أنه الأحق بالفوز بهما، وفي المباراة الثانية يذهب العربي إلى ملعب الصداقة والسلام لملاقاة كاظمة لاستعادة ثقة جماهيره بعد تعثره في المباراة السابقة أمام الجهراء، ويلعب الفريقان ولكل منهما نقطة واحدة



.مرحبا بالأبيضاستعد الجهراء مبكرا لاستضافة العميد الأبيض بطل الرباعية ورحبوا بقدومه إلى ملعبهم الذي يصعب الخسارة عليه، وذلك بعد فوزه في الاسبوع الماضي على العربي بهدفين، وجمع المدرب بوريس بونياك وحذر لاعبيه من خصم اليوم فهو أفضل فنيا من العربي وخصوصا في ألعابه الهجومية وحذرهم من ترك المهاجم جمعة سعيد بمفرده فهو قادر على أن ينطلق بالكرة في كل الاتجاهات، ومن المتوقع ألا يغير في تشكيلته التي حققت الفوز على العربي بتواجد الحارس بندر سليمان وأمامه أحمد حسن والمحترف آرون وعادل سعيد وعمر علي، وفي الوسط حمود ملفي وعبيد رافع وفيصل زايد وأحمد هشام ثم محمد سعد وتوريس، ولو حقق الجهراء الفوز اليوم فإنه سيكون نجم الدوري بجدارة.



الأبيض يلعب كما يريد لا كما يريد الآخرون، وكشر عن أنيابه في المباراة الماضية وفاز على النصر بأربعة وكان قد تعادل مع السالمية بهدفين، ويتكئ مدرب الأبيض عبدالله بوزمع على تشكليتين جاهزتين للعب في أي مباراة لتوفر العناصر الأساسية بكثرة، وقد يحدث تعديل طفيف على تشكيلته الأخيرة وضمت مصعب الكندري وحسين حاكم ومحمد البذالي وسامي الصانع وفهد صباح، وطلال جازع ومحمد كامارا وناصر القحطاني وفهد العنزي وجمعة سعيد وفابيانو، ويحسن الأبيض التعامل مع المباريات إن كان متأخرا بهدف وينجح في تحويل الكفة لصالحه، ومهمته اليوم لن تكون سهلة في ملعب الخصم ولن تكون صعبة أبضا بفضل قدرة اللاعبين على التعامل معها.



الأخضر «يبي يفوز»الأخضر بحاجة شديدة للفوز كي يستعيد ثقة جماهيره به بعد جولتين حقق بهما نقطة واحدة، وفي المباراة الماضية خسر من الجهراء بعد أداء غير مرض لجماهيره ومدربه محمد إبراهيم الذي حمل بعض اللاعبين الخسارة وقال لن أقبل بأخطاء دفاعية أخرى، ومن المتوقع ان يغير إبراهيم في بعض المراكز على آخر تشكيلة لعب بها والمكونة من سلمان عبدالغفور ومحمد فريح واحمد إبراهيم وعيسى وليد واحمد محمد إبراهيم وطلال نايف وكيتا وبدر طارق وعبدالمحسن تركماني ومحمود المرضي وحمد العنزي. كاظمة خسر آخر مباراة من القادسية ويسعى اليوم للتعويض، ويعاني كاظمة من غيابات كثيرة بعد رحيل يوسف ناصر وطلال فاضل وإصابة عبدالله الظفيري وناصر فرج ومشاري العبيدان وسعود الأنصاري إضافة إلى غياب محمد محمد الداود طويلا لتعرضه لقطع في الرباط الصليبي، لذلك فإن مدرب البرتقالي «البرتغالي» انتونيو اوليفيرا سيضطر للاستعانة بلاعبين من فريق الشباب.

أصحاب الصافرة اليوم

يدير مباراة الجهراء والكويت الحكم عباس الشمري ويعاونه يوسف العنزي وعلي كرم وهاشم الرفاعي رابعا ويدير مباراة العربي وكاظمة الحكم يوسف نصار ويعاونه عباس غلوم وسيد محمود وفهد السهيل رابعا.

ترحيب «كويتاوي» في الجهراء

رحب عدد من مشجعي الكويت في منطقة الجهراء بفريقهم على طريقتهم الخاصة بوضع لوحة ترحيبية بجانب النادي، وذلك تحفيزا لفريقهم قبل مواجهة اليوم، وهو نفس الأمر الذي قام فيه مشجعو الأخضر من أبناء المنطقة عندما خاض العربي مواجهته في الجولة السابقة على ستاد مبارك العيار.