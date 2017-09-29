أحمد السلامي

فرض السالمية التعادل على القادسية بهدفين لكل منهما في مباراة اتسمت بالشد العصبي والضغط النفسي جمعت الفريقين على ستاد محمد الحمد ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري «VIVA» لكرة القدم، وسجل للقادسية أحمد الرياحي (٤٣) ومحمد الفهد (٨٥)، فيما سجل هدفي السالمية عدي الصيفي (٤٥) وفهد الرشيدي (٩١ ركلة جزاء) ليتساوى الفريقان بالنقاط.وشهد اللقاء ٤ حالات طرد من الفريقين، فمن القادسية بدر المطوع ومحمد الفهد ومن السالمية محمد السودان وأحمد عبدالغفور.



جاء الشوط الأول بأداء متكافئ ما بين الفريقين حيث تبادلا الهجمات فيما بينهما، فسعى السالمية إلى تكثيف الضغط على مرمى القادسية محاولين خلخلة دفاعاته وفتح ثغرة يمكن لهم من خلالها المرور إلى مرمى احمد الفضلي إلا ان المحاولات لم يكتب لها النجاح، وفي المقابل انبرى لاعبو القادسية للمحافظة على هدوئهم وانضباطهم مع مراعاة تنظيم صفوفهم وتحويل الضغط على مرمى السالمية في عدد من الهجمات التي لم يكتب لأي منها النجاح.واستمرت الهجمات المتبادلة ما بين الفريقين حيث نجح القادسية في انتزاع الهدف الأول في الدقيقة ٤٣ عن طريق الأردني أحمد الرياحي الذي سدد كرة قوية سكنت في شباك سطام الحسيني، وجاء الرد سريعا من قبل مواطنه عدي الصيفي في الدقيقة ٤٥ حيث سدد كرة قوية لمست يد الحارس احمد الفضلي وسكنت في مرماه محققا هدف التعادل ومعيدا المباراة إلى نصابها.



واستمرت المحاولات قائمة من جانب الفريقين خاصة القادسية الذي استبسل لاعبوه في الضغط على مرمى «الحسيني»، ونجح صالح الشيخ في مراوغة دفاعات السالمية وتسديد كرة ابعدها سطام الحسيني واستحوذ عليها محمد الفهد ليودعها في الشباك مسجلا الهدف الثاني في الدقيقة ٨٥ من عمر اللقاء، واحتسب حكم اللقاء سعد الفضلي ركلة جزاء لمصلحة السالمية في الوقت بدل الضائع وعمل على تسجيلها فهد الرشيدي ليخرج بتعادل عادل.

أحداث مؤسفة في اللقاء

وشهدت المباراة مشاجرة بين اللاعبين بدر المطوع ومحمد الفهد من جانب القادسية وأحمد عبدالغفور ومحمد السويدان من جانب السالمية.

اذ كانت شرارة البداية بعد تدخل عنيف على بدر من قبل احمد عبدالغفور ليختلط بعدها الحابل بالنابل وشارك أحد الجماهير في المشاجرة وتدخلت القوات الخاصة لاعتقاله وفض المشاجرة.

فيما تم التحفظ على (كاميرا) أحد المصورين بسبب توثيقه الحادثة.