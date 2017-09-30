يعقوب العوضي

خاض فريق الكرة الطائرة الأول في نادي كاظمة مباراة ودية مع فريق (آ بي بي إسطنبول) التركي فاز فيها بنتيجة 4 أشواط نظيفة جاءت على النحو الآتي: الشوط الأول 25 -23 الثاني 28 ـ 26 الثالث 25 ـ 23 والرابع 25 ـ 20، وذلك ضمن إطار استعدادات البرتقالي للبطولة التنشيطية المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل، ومن المنتظر أن تعود بعثة الفريق الأربعاء المقبل بعد الانتهاء من المعسكر التدريبي.

ويتبقى للفريق مباراتان يخوض إحداهما غدا الأحد مع احد فرق دوري الدرجة الأولى التركي.

وأكد المدرب الصربي ألكسندر سنجيج ان فريقه يستعد بصورة جيدة وان المعسكر من شأنه رفع المستوى العام، وعبر عن ثقته التامة في إمكانية اللاعبين استعادة مكانتهم كأحد ابرز المرشحين لنيل لقب الدوري الممتاز.

وأشار إلى أن الصعوبات التي واجهت كاظمة في الموسم الماضي أدت إلى فقدانه اللقب ولكن الجهود المبذولة من الجميع في الوقت الحالي هدفها العودة إلى المسار الصحيح واعتلاء منصات التتويج.

وحول الإصابات، قال انه يركز على تمارين الإحماء وتجهيز اللاعبين بالصورة المناسبة تفاديا لوقوع الإصابات أثناء التدريبات وحتى في المباريات الودية، وحتى اللحظة تسير خطة الإعداد على خير ما يرام.