يعقوب العوضي

فيما كان يستعد مبارك دحل للعودة إلى صفوف فريق اليد الأول لنادي السالمية بعد تماثله للشفاء من إصابته (شرخ في القدم اليسرى) كشفت التقارير الطبية والأشعة المقطعية عن حاجته لوضع قدمه في «الجبس» مرة أخرى لفترة لا تقل عن أسبوع إلى 10 أيام بغرض التعافي التام من الإصابة وعدم تفاقمها، وبالتالي فإن مبارك سيفوت مواجهة فريقه الافتتاحية مع التضامن في الدوري العام المزمع انطلاقه في 9 أكتوبر المقبل على صالة الشهيد في الدعية.

وقد خضع دحل للعلاج الطبيعي ومن المرشح ان يتم علاجه بسبل أخرى مثل إبرة البلازما والتمارين الخفيفة حسب التوصيات الطبية.

وفي إطار متصل، يبذل الجهاز الطبي في السالمية بقيادة أخصائي العلاج الطبيعي د.مجدي متولي جهودا مضاعفة لتجهيز مبارك دحل إلى جانب محمد الصلال ليكونا على أهبة الاستعداد لخدمة السماوي في أقرب وقت ممكن.

دحل: أتمنى العودة وأشكر الإدارة

وجه مبارك دحل رسالة إلى زملائه اللاعبين يطلب منهم تقديم أفضل ما لديهم من خلال التعاون في المباريات الرسمية في الدوري العام بالإضافة.

أضاف: أتطلع للعودة إلى الميدان لمساندة زملائي ورد الجميل لإدارة السماوي والجهاز الفني بقيادة مدير اللعبة عبدالله الذياب والذي قدم الكثير للاعبين وللفريق ككل.

وأثنى دحل على مجلس إدارة النادي وعلى عبدالله الذياب والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني خالد الملا.